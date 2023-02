Stand: 14.02.2023 08:22 Uhr Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen - Test in Meckelfeld

Wie wirkt sich Tempo 30 innerorts auf Hauptverkehrsstraßen aus? Das will das Land Niedersachsen auf sechs Streckenabschnitten im Land herausfinden. Einer der Tests startet an diesem Dienstag in Meckelfeld, einem Ortsteil der Gemeinde Seevetal (Landkreis Harburg). Dort ist nach Angaben der Gemeinde nun ein 600 Meter langer Abschnitt der Glüsinger Straße Tempo-30-Zone. Bei dem Test geht es darum, wie stark sich Lärm und CO2-Ausstoß verringern, wie sich Verkehrsfluss und Verkehrssicherheit verändern und wie zufrieden die Bürger mit Tempo 30 sind. Um einen Vergleich zu haben, war der Straßenabschnitt in Meckelfeld zuvor unter Tempo-50-Bedingungen genau beobachtet worden. Das Projekt ist bis Ende 2025 befristet.

