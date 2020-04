Stand: 18.04.2020 15:31 Uhr

Tausende Bienenvölker sollen Obstbäume bestäuben

Es blüht im Alten Land - und es summt. Seit den Ostertagen haben Imker schon mehrere Tausend Bienenvölker an die Niederelbe gebracht, die sich nun über die Blüten der Obstbäume hermachen sollen. Bisher stehen schon die Pflaumen- und Zwetschgenbäume in voller Blüte, wie das Obstbauzentrums in Jork (Landkreis Stade) mitteilte. An diesem Wochenende sollten dann auch die Süßkirschen und Birnenbäume folgen. Der Apfel komme zum Schluss, da fange die Blüte jetzt an, heißt es. Im Alten Land stehen rund 20 Millionen Obstbäume. Die Fläche gilt als Deutschlands größtes zusammenhängendes Obstanbaugebiet.

