Stand: 05.02.2024 08:55 Uhr Tankstellenraub in Winsen: Polizei sucht zwei Täter

Die Polizei in Winsen an der Luhe (Landkreis Harburg) sucht nach zwei Tankstellenräubern. Die beiden hatten am Samstagabend eine Esso-Tankstelle in der Hamburger Straße überfallen, so die Polizei. Die Täter forderten mit einer Schusswaffe einen Mitarbeiter auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Rehrhöfe. Zu einer möglichen Beute machte die Polizei keine Angaben. Der Tankstellenmitarbeiter kam mit einem Schock davon, heißt es. Zeugen sollen sich bei der Dienststelle in Winsen unter der Telefonnummer (04171) 79 60 melden.

