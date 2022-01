Stand: 27.01.2022 11:18 Uhr Surfpark in Stade: Umweltverbände haben Bedenken

Mit dem Bau der Funsport-Arena in Stade, einem Surfpark auf einem künstlich angelegten See, soll noch dieses Jahr begonnen werden. Nun haben eine Bürgerinitiative und auch Umweltverbände wie BUND und NABU Bedenken geäußert. Der Standort sei für produzierendes Gewerbe und nicht für Freizeitspaß vorgesehen, heißt es. Die Umweltverbände halten das Projekt auch aus Naturschutzgründen für aus der Zeit gefallen - vor allem mit Blick auf den Wasser- und Energieverbrauch, damit die künstlichen Wellen erzeugt werden können. Die Planer des Projekts entgegnen, sie würden nur regenerative Energien nutzen. Das Grundwasser in der Region sei mehr als ausreichend, um den Surfpark zu betreiben. Außerdem wollen sie Regenwasser nutzen, um verdunstendes Wasser aufzufüllen. Die Umweltverbände hingegen halten das nur für Absichtserklärungen, in den Plänen seien diese Vorgaben nicht festgeschrieben.

