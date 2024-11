Stand: 12.11.2024 13:55 Uhr Surfpark Stade: Bau soll nächstes Jahr weitergehen

Im nächsten Jahr sollen die Bauarbeiten für den Surfpark Stade weitergehen. Das haben die Initiatoren des Projekts mitgeteilt. "Wir werden nach Heilung des Bebauungsplans im Laufe des nächsten Jahres mit den Bauarbeiten endlich richtig loslegen können", so Projektinitiator Dirk Podbielski. Seit Ende April stehen die Bagger auf dem Gelände in Stade still. Das Verwaltungsgericht Stade hatte den Bebauungsplan für unwirksam erklärt, später auch das Oberverwaltungsgericht. Die Hansestadt Stade hatte Anfang Oktober angekündigt, die Mängel zu beheben und den Bebauungsplan anzupassen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hatte gegen den ursprünglichen Bebauungsplan geklagt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.11.2024 | 13:30 Uhr