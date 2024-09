Stand: 02.09.2024 14:35 Uhr Suche in Rotenburg: 29-Jähriger vermisst

Die Polizei in Rotenburg sucht nach einem 29-jährigen Mann. Erkan S. ist Bewohner einer Wohngrupppe der Rotenburger Werke, teilte die Polizei mit. Er wurde zuletzt in der Nacht zu Samstag an der Moorstraße gesehen. Er sei orientierungslos und habe einen familiären Bezug nach Verden an der Aller, so die Polizei. Sie beschreibt Erkan S. als sehr schlank und etwa 1,75 Meter groß. Er trage einen langen "Rauschebart" und laufe mit einem schleppenden Gang, hieß es. Erkan S. soll außerdem mit einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04261) 947-0 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min