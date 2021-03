Stand: 29.03.2021 14:00 Uhr Suche geht weiter: LSK spielt nicht in Wendisch Evern

Der Lüneburger Fußball Regionalligist SK Hansa wird in Wendisch Evern kein eigenes Stadion erhalten. Das bestätigte Bürgermeister Clemens Leder (CDU). Demnach hat sich eine Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwohner in einer Bürgerbefragung dagegen ausgesprochen, in der Gemeinde einen Sportpark für den Verein zu bauen. Mehr als 60 Prozent der knapp 1.000 abgegebenen Stimmen entfielen auf das Lager derjenigen, die die Anlage ablehnen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.03.2021 | 15:00 Uhr