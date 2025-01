Stand: 02.01.2025 08:11 Uhr Sturm im Landkreis Harburg: Baum stürzt auf Container und Haus

Bei einem Sturm am Neujahrstag in Sprötze (Landkreis Harburg) ist eine alte Buche auf ein Mehrfamilienhaus gestürzt. Dabei ist das Dach beschädigt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Baum gegen 14 Uhr entwurzelt, er fiel auf einen Lagercontainer und das Wohngebäude. Eine Bewohnerin des Hauses hat den Vorfall demnach aus ihrer Wohnung beobachtet. Sie blieb den Angaben zufolge unverletzt. Retter der Freiwilligen Feuerwehr Sprötze zersägten Äste, um weitere Schäden an dem Gebäude zu verhindern. Zum Zeitpunkt des Vorfalls erreichten die Sturmböen nach Angaben der Feuerwehr Windstärken zwischen acht und neun - das entspricht Windgeschwindigkeiten von 65 bis 75 Kilometern pro Stunde. Die Höhe des Schadens ist laut Feuerwehr noch unklar.

