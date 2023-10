Stand: 26.10.2023 08:59 Uhr Studie: Behinderte Menschen litten extrem unter Corona-Lockdown

Wissenschaftler aus Rotenburg haben über Folgen des Corona-Lockdowns für Menschen mit Behinderung geforscht. Jetzt sind die Ergebnisse veröffentlicht worden. Demnach habe der Lockdown erhebliche negative medizinische, soziale und psychische Effekte für die Betroffenen gehabt. Laut Studie gab fast jeder zweite Befragte an, dass sich seine Stimmung verschlechtert habe. Menschen mit Behinderung hätten zudem wegen des Lockdowns weniger Sozialkontakte gehabt, sie seien weniger mobil gewesen und ihre geistigen Kompetenzen hätten gelitten. Wissenschaftler des Medizinischen Zentrums für Erwachsene mit Behinderungen in Rotenburg haben die Studie durchgeführt. Sie haben die Antworten von 848 Menschen in 71 Wohngruppen aus Niedersachsen und Bremen ausgewertet. Die Studie ist nach Angaben der Forscher eine der quantitativ größten weltweit in diesem Bereich.

