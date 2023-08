Stand: 18.08.2023 09:20 Uhr Streit um Handy: 35-Jähriger hetzt Hund auf 17-Jährigen

In der Stadt Rotenburg ist die Polizei am späten Donnerstagabend zu einem lautstarken Streit gerufen worden. Ein 17-Jähriger gab an, dass er von einem 28-Jährigen am Eingang eines Mehrparteienhauses bedroht worden sei. Der 28-Jährige habe ihm sein Handy entrissen. Dann ist laut den Beamten der 35-jährige Bruder des 28-Jährigen dazugekommen. Er habe einen Hund aus dem Kofferraum seines Autos gelassen und das Tier auf den 17-Jährigen gehetzt. Der Jugendliche ist nach Polizeiangaben davongerannt und wurde nicht von dem Hund verletzt. Die Polizei fand das Handy auf dem Rasen des Mehrparteienhauses. Die Hintergründe des Streits sollen nun ermittelt werden.

