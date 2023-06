Stand: 27.06.2023 13:29 Uhr Streit eskaliert: Jugendlicher sticht 17-Jährigen nieder

Ein 17-Jähriger ist am Montag in Winsen (Landkreis Harburg) mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist dem Angriff ein Streit mit einem 16-Jährigen vorausgegangen. Demnach eskalierte die Situation so weit, dass der 16-Jährige mehrfach mit dem Messer auf den Oberkörper des Jugendlichen eingestochen hat. Der 17-Jährige musste laut Polizei in einem Krankenhaus notoperiert werden. Den Jüngeren nahm die Polizei vorübergehend fest. Anschließend wurde er seinen Eltern übergeben. Die genauen Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar.

