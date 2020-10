Stand: 09.10.2020 10:39 Uhr Steigende Zahl von Geflüchteten? Städte sehen sich gewappnet

Fünf Jahre nach dem starken Anstieg der Flüchtlingszahlen in Niedersachsen sehen sich die Städte im Land für eine mögliche zweite Welle gewappnet. Das sagte Ulrich Mädge (SPD), Lüneburgs Oberbürgermeister und Niedersachsens Städtetagspräsident. Die Städte fordern aber finanzielle Hilfen vom Land. Laut Mädge reicht es nicht, die Menschen nur in Containern aufzunehmen. Das Problem sei die Integration. So brauche man für etwa zehn Geflüchtete einen Sozialarbeiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.10.2020 | 06:30 Uhr