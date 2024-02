Stand: 21.02.2024 13:47 Uhr Stader Pflegeheim pleite: Werden 60 Bewohner obdachlos?

Die Rettung des insolventen Johannis-Altenpflegeheims in Stade ist endgültig gescheitert. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen ausziehen. Das Haus werde zum 29. Februar schließen, teilte Insolvenzverwalter Gideon Böhm mit. Böhm hatte im September des vergangenen Jahres die Villa Vitalia-Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg als Investorin für das angeschlagene, ehemals diakonische Altenpflegeheim gewonnen. Doch Ende Dezember hatte die Gruppe den Angaben zufolge selbst einen Insolvenzantrag gestellt. Aufgrund des kurzen Zeitfensters und der schwierigen Marktlage im Pflegebereich sei die erneute Suche nach einem Investor nicht erfolgreich gewesen. Die rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner sowie die 70 Mitarbeitenden seien bereits informiert. Oberstes Ziel sei es, zügig ein neues Heim für die Senioren zu finden. Die Heimleitung und die Heimaufsicht koordinierten die Verlegung in andere Einrichtungen, heißt es.

