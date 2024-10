Stand: 23.10.2024 12:07 Uhr Stade: Verkehrskontrolle endet in Polizeizelle

Nach einer Verkehrskontrolle in Stade hat ein Autofahrer auf der Polizeiwache randaliert. Als er die Beamten sah, wendete der 37-Jährige aus Drochtersen (Landkreis Stade) und floh vor der Polizei. Dennoch konnten die Beamten ihn stoppen. Bei der Kontrolle verhielt er sich, wie die Polizei berichtete, äußerst unkooperativ. Die Beamten stellten fest, dass der 37-Jährige keinen Führerschein besitzt und betrunken war. Er musste eine Blutprobe und seinen Autoschlüssel abgeben. Später am Abend erschien er dann auf der Wache und wollte laut Polizeibericht die Beamten, die ihn kontrolliert hatten, anzeigen. Dabei randalierte er und beleidigte die Polizisten. Nachdem er die Wache nicht verlassen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle.

