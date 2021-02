Stand: 26.02.2021 08:30 Uhr Stade: Polizei sucht unbekannten Tankstellenräuber

Die Polizei Stade fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Tankstellenräuber. Nach Angaben eines Sprechers hatte der Mann am 17. Dezember die OIL-Tankstelle in der Harburger Straße in Stade überfallen. Der Unbekannte bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld. Die Fahndung nach ihm blieb bislang erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 zu melden.

26.02.2021 | 09:30 Uhr