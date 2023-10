Stand: 04.10.2023 08:14 Uhr Spaziergänger finden vermissten 78-Jährigen tot im Wald

Zehn Tage nach seinem Verschwinden aus einem Rotenburger Seniorenheim ist ein 78-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei fanden Spaziergänger den Vermissten am Montagabend in einem Waldstück am "Brockmanns Wiesenweg" in Rotenburg. Laut Polizei hatte der Mann am 22. September das Rotenburger Matthias-Claudius-Seniorenheim zu Fuß verlassen. Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr sowie eine Öffentlichkeitsfahndung über Presse und soziale Medien waren erfolglos geblieben.

