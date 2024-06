Stand: 05.06.2024 14:46 Uhr Spatenstich: Bau von Heidekreis-Klinikum gestartet

Die Bauarbeiten für das neue Heidekreis-Klinikum in Bad Fallingbostel haben am Mittwoch begonnen. Geplant ist eine knapp 23.000 Quadratmeter große Klinik mit 175 Betten in Einzel- und 170 Betten in Doppelzimmern, wie eine Sprecherin Heidekreis-Klinikum mitteilte. Der Neubau am Stadtrand soll den Angaben zufolge 278 Millionen Euro kosten. Davon stammen 222 Millionen Euro aus Fördergeldern vom Land Niedersachsen und dem Bund. Der Heidekreis selbst muss 56 Millionen Euro aufbringen. Das neue Krankenhaus soll Ende 2028 fertig sein. Es soll die Kliniken in Soltau und Walsrode ersetzen. Im Vorfeld gab es einen Streit über den besten Ort für das Zentralklinikum. Bei einem Bürgerentscheid 2021 sprach sich die Mehrheit der Einwohner für den Standort Bad Fallingbostel aus. Ziel von Gesundheitsministerium und Landkreis ist es den Angaben zufolge, Kosten zu sparen. Das Heidekreis-Klinikum ist eine von drei Zentralkliniken, die in Niedersachsen entstehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min