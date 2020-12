Stand: 09.12.2020 10:20 Uhr Sittensen: Feuerwehr saugt ausgelaufenes Öl aus der Oste

Die Feuerwehr in Sittensen (Landkreis Rotenburg) hat am Dienstag größere Mengen Heizöl aus der Oste absaugen müssen. Nach Angaben der Polizei war das Öl wegen aufgrund eines defekten Ventils in einer nahegelegenen Firma in den Fluss gelangt. Vier Stunden lang legten die Feuerwehrleute auf der Wasseroberfläche Sperren und entfernten das Heizöl. Ein größerer Umweltschaden sei nicht entstanden, teilte die Feuerwehr mit. Es könne aber noch einige Tage nach dem Öl riechen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.12.2020 | 06:30 Uhr