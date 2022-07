Stand: 03.07.2022 09:49 Uhr Sittensen: Auto geht auf der A1 in Flammen auf

Auf der A1 ist am späten Samstagabend ein Pkw ausgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Auto gegen 22.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Kleinwagen bereits komplett in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand den Angaben zufolge schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Für die Löscharbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Bremen vorübergehend voll gesperrt werden.

