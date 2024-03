Stand: 08.03.2024 07:02 Uhr "Silbernes Lorbeerblatt": Voltigierer aus Embsen ausgezeichnet

Das Voltigier-Team vom Timeloh Hof in Embsen (Landkreis Lüneburg) ist mit dem "Silbernen Lorbeerblatt" ausgezeichnet worden. Voltigierer Jannik Heiland und seine Trainern Barbara Rosiny haben am Donnerstag in Berlin diese höchste nationale Ehrung für Sportler erhalten, überreicht von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Mit seinen Akrobatik-Kunststücken auf dem Rücken eines galoppierenden Pferdes steht Jannik Heiland gemeinsam mit seiner Trainerin seit sechs Jahren an der Weltspitze des Voltigiersportes. Das Team mit Voltigierpferd "Dark Beluga" hat Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und den Weltcup gewonnen. Zu den Preisträgern des Silbernen Lorbeerblattes zählen zum Beispiel Steffi Graf, Boris Becker und Dirk Nowitzki. Neben den Lüneburger Voltigierern sind am Donnerstag rund 70 weitere Spitzensportlerinnen und -sportler damit ausgezeichnet worden.

VIDEO: Silbernes Lorbeerblatt für Voltigierer und seine Trainerin (4 Min)

Schlagwörter zu diesem Artikel Pferdesport