Stand: 18.07.2024 20:35 Uhr Sieben Jahre Jugendhaft für gewaltsamen Tod eines 56-Jährigen

Der 21-jährige Mann soll laut Landgericht Stade das Opfer im Dezember auf einer Straße in Cuxhaven erstochen haben.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 56-Jährigen in Cuxhaven hat das Landgericht Stade einen jungen Mann wegen Totschlags zu sieben Jahren Jugendhaft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 21-Jährige das Opfer an Heiligabend des vergangenen Jahres auf einer Straße durch Stiche tödlich verletzt hatte. Einen Mitangeklagten verurteilte es wegen unterlassener Hilfe zu sechs Monaten Haft auf Bewährung. In das Urteil für den Hauptbeschuldigten flossen nach Gerichtsangaben am Donnerstag noch Strafen für frühere Taten ein. Sie waren in anderen Verfahren verhängt worden. Der tödlich verletzte 56-Jährige war in der Nähe seiner Wohnung von Angehörigen auf der Straße entdeckt worden - Zeugen hatten ihn zuvor mit zwei Männern gesehen.

