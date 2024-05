Stand: 05.05.2024 18:08 Uhr Sexuelle Belästigung: Mann entblößt sich vor Polizistinnen

Die Polizei hat am Mittwoch in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) einen 22-jährigen Mann wegen sexueller Belästigung in Gewahrsam genommen. Zeugen hatten den Mann an der Blauen Brücke am Bahnhofsvorplatz dabei beobachtet, wie er Frauen behelligt habe, so die Beamten. Als die Polizei eintraf, waren die möglichen Geschädigten nicht mehr vor Ort. Die Beamtinnen verwiesen den 22-Jährigen dennoch vom Platz. Dies ignorierte er jedoch und entblößte sein Geschlechtsteil. Die Polizistinnen nahm ihn daraufhin in Gewahrsam und leiteten ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung ein. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer (04181) 28 50 zu melden.

