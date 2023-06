Stand: 14.06.2023 19:56 Uhr Serie "Rote Rosen" für sechs Wochen in der Sommerpause

Die ARD-Serie "Rote Rosen" ist für sechs Wochen in die Sommerpause gegangen. In der Zwischenzeit werden die Sommernachmittage tierisch: Bei "Die Haustierprofis" stehen Katze, Hunde, Vögel, Kaninchen oder auch Echsen und andere Exoten montags bis freitags von 14.10 bis 15 Uhr im Mittelpunkt. 15 Folgen werden bis zum 30. Juni ausgestrahlt. Anschließend wird vom 1. bis 23. Juli die Tour de France übertragen - wochentags live ab 14.10 Uhr. Am 24. Juli können sich Fans dann auf neue Folgen von "Rote Rosen" aus Lüneburg freuen. "Sturm der Liebe" kehrt am 3. Juli aus der Sommerpause zurück und startet ebenfalls am 24. Juli mit neuen Episoden.

