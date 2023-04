"Rote Rosen"-Star Theresa Hübchen: Anzeige bleibt ohne Erfolg Stand: 05.04.2023 16:11 Uhr

Im Fall der "Rote Rosen"-Darstellerin sei es nicht möglich gewesen, den Verfasser der Nachrichten zu identifizieren, sagte der Göttinger Oberstaatsanwalt, Andreas Buick, dem NDR in Niedersachsen. Das hänge mit der Plattform Instagram zusammen. Instagram überprüfe weder die E-Mail-Adresse noch die Identität der Nutzerinnen und Nutzern, sagte Buick. Da außerdem keine echten Namen verwendet werden müssen, habe sich letztlich nicht aufklären lassen, wer die beleidigenden Äußerungen getätigt habe. Hübchen hatte in Göttingen bei der der Zentralstelle für Hasskriminalität im Internet Anzeige erstattet.

"Rote Rosen": Hübchen wird auf Instagram beleidigt

Die 52-Jährige sagte im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen, dass sie im vergangenen Jahr auf ihrem beruflichen Instagram-Account beleidigt worden sei. Was genau in den privaten Nachrichten stand, wollte sie nicht sagen. Es sei in Ordnung, sie nicht zu mögen, sagte Hübchen. "Aber man darf nicht meinen Körper kommentieren und man darf mich nicht menschlich angreifen. Das ist etwas, das mir als Mensch angetan wird." Die Lüneburger "Landeszeitung" hatte zuerst über den Fall berichtet.

Schauspielerin hofft auf Signalwirkung

Obwohl die Ermittlungen eingestellt wurden, sei die Anzeige der richtige Schritt gewesen, sagte Hübchen. "Mir hat das in dieser Situation erstmal gereicht, zu wissen, man ist nicht so machtlos, wie man denkt." Sie hoffe, dass sich jüngere Kolleginnen und Kollegen ebenfalls wehren. Sie hätten mit deutlich mehr mit Hasskommentaren zu kämpfen. Sie selbst sei mittlerweile alt genug, um damit einigermaßen umgehen zu können. Jüngeren würden daran mehr zu knabbern haben. Noch bis Juli ist Hübchen in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" zu sehen. In der kommenden Staffel wird sie nicht mehr mitspielen.

