Stand: 05.07.2024 07:18 Uhr Seniorin in Rotenburg vermisst: Hat sie sich im Moor verlaufen?

Mit einem Großaufgebot haben Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Freitag nach einer 74-jährigen Frau aus dem Rotenburger Ortsteil Unterstedt gesucht. Die demente Frau war laut Polizei am Donnerstagmorgen als vermisst gemeldet worden. Den Angaben zufolge durchkämmten mehr als hundert Helfer das Naturschutzgebiet "Großes und Weißes Moor" bis zum kleinen Bullensee. Im Einsatz waren auch ein Rettungshubschrauber, eine Wärmebildkamera, eine Hundestaffel und eine Drohne. Am Freitag soll die Suche fortgesetzt werden. Nach Angaben der Polizei ist die 74-Jährige 1,58 Meter groß und schlank. Sie trägt eine blaue Jeans und einen schwarzen, knielangen Wintermantel. Wem die Frau aufgefallen ist, soll sich bei der Polizei in Rotenburg melden, unter der Telefonnummer (04261) 94 71 15.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.07.2024 | 06:30 Uhr