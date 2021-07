Stand: 15.07.2021 10:48 Uhr Selsingen: 16-jährige Motorradfahrerin stirbt bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Selsingen (Landkreis Rotenburg) ist am Mittwochabend eine 16-jährige Motorradfahrerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die Jugendliche gegen 21 Uhr mit einem Leichtkraftrad in Haaßel auf dem Gemeindeverbindungsweg in der Nähe der Kreisstraße 118 unterwegs, als sie vermutlich in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Jugendliche kollidierte daraufhin mit einem Straßenbaum. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch Ersthelfer verstarb die 16-Jährige an der Unfallstelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.07.2021 | 13:30 Uhr