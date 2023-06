Stand: 13.06.2023 11:17 Uhr Selbstschießende Wühlmausfalle verletzt achtjährigen Jungen

Eine selbstschießende Wühlmausfalle auf einem Fußballplatz hat dazu geführt, dass sich in Gnarrenburg (Landkreis Rotenburg) ein Junge erheblich verletzt hat. Der Achtjährige hatte die Falle nach Angaben eines Polizeisprechers beim Spielen gefunden und wollte sie mit nach Hause nehmen. Als er das Gerät in beide Hände nahm, habe sich ein Schuss gelöst. Der Junge wurde schwer an der Hand verletzt. Der Achtjährige wurde per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg gebracht und dort operiert. Anschließend fand die Polizei auf dem öffentlich zugänglichen Fußballplatz noch drei weitere Fallen desselben Typs. Sie leitete gegen den Verantwortlichen ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Schussfallen in der Öffentlichkeit aufzustellen, ist nicht erlaubt.

