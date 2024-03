Stand: 13.03.2024 11:22 Uhr Sekundenschlaf im Lkw? Fünf Autos auf A1 beschädigt

Ein Lastwagenfahrer ist am Dienstagmittag auf der A1 bei Reeßum (Landkreis Rotenburg) laut Polizei vermutlich kurzzeitig am Steuer eingeschlafen - in der Folge wurden fünf Autos beschädigt. Der 23-jährige Fahrer war demnach auf der Autobahn Richtung Hamburg unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Lastwagen streifte die rechte Seitenschutzplanke und verlor den so genannten Unterfahrschutz. Das Fahrzeugteil soll bei Unfällen mit Lastwagen verhindern, dass Autos unter die Sattelzüge geraten. Nach Angaben der Polizei fuhren fünf nachfolgende Wagen über das verlorene Teil. Eine 65-jährige Mitfahrerin in einem der Autos sei dabei leicht am Bein verletzt worden. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf mehr als 10.000 Euro.

