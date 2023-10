Stand: 02.10.2023 12:57 Uhr Seevetal vergibt Auftrag zur Sanierung der Decatur-Brücke

Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten an der Decatur-Brücke beginnen. Der Seevetaler Gemeinderat hat beschlossen, den Auftrag für die Sanierung an mehrere Unternehmen zu vergeben, die sich als Bietergemeinschaft um die Arbeiten beworben haben. Insgesamt soll die Sanierung nach aktuellen Schätzungen rund 46 Millionen Euro kosten, 33 Millionen davon sollen vom Land kommen, heißt es aus der Gemeindeverwaltung. Seit mittlerweile mehr als sechs Jahren ist die marode Brücke zwischen Maschen und dem Bahnhof des Ortes gesperrt. Wenn alles nach Plan läuft, könnte die Verbindung 2026 wieder für Autos freigegeben werden, heißt es aus dem Seevetaler Bauamt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.10.2023 | 08:30 Uhr