Stand: 02.10.2020 11:29 Uhr Fredenbeck: Fünf Verletzte bei Unfall auf der B74

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Fredenbeck (Landkreis Stade) haben am Freitagmorgen fünf Menschen zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ereignete sich die Kollision auf der Bundesstraße 74 in Höhe der Abfahrt Schwinger Tannen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Buxtehude, Bremervörde und Stade eingeliefert. Informationen zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe gab es zunächst noch nicht.

