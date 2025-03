Stand: 18.03.2025 13:07 Uhr Schwerer Unfall an Bahnübergang: Zug erfasst E-Scooter-Fahrer

An einem Bahnübergang in Neukloster (Landkreis Stade) ist ein E-Scooter-Fahrer von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe der junge Mann am Dienstagvormittag die herabgelassene Halbschranke umfahren, so eine Sprecherin der Bundespolizei. Die ankommende S-Bahn habe nicht mehr rechtzeitig anhalten können. Der E-Scooter-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auf der Bahnstrecke zwischen Buxtehude und Horneburg fahren derzeit keine S-Bahnen und Regionalzüge, teilte die S-Bahn Hamburg mit. Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis werde aufgebaut. Wie lange die Strecke gesperrt bleibt, sei noch unklar.

VIDEO: Geschlossene Schranke umfahren: S-Bahn erfasst E-Scooter-Fahrer (1 Min)

