Stand: 19.03.2025 13:08 Uhr Schwerer Unfall bei Buxtehude: S-Bahn erfasst E-Scooter-Fahrer

An einem Bahnübergang zwischen Buxtehude und Neukloster (Landkreis Stade) ist ein E-Scooter-Fahrer von einem Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe der 22 Jahre alte Mann am Dienstagvormittag die herabgelassene Halbschranke umfahren, so eine Sprecherin der Bundespolizei. Die ankommende S-Bahn habe nicht mehr rechtzeitig anhalten können. Wie die Polizei mitteilte, ist der 22-Jährige fast 20 Meter mitgeschleift worden. Er wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und schwebe in Lebensgefahr. Der Bahnverkehr wurde zwischenzeitlich eingestellt und durch Busse und Taxen ersetzt. Am Mittag wurde die Strecke laut Polizei wieder freigegeben.

VIDEO: Geschlossene Schranke umfahren: S-Bahn erfasst E-Scooter-Fahrer (1 Min)

