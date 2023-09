Schwere Unfälle in Lüchow-Dannenberg: Ein 17-Jähriger stirbt Stand: 11.09.2023 07:36 Uhr Zu gleich drei schweren Verkehrsunfällen kam es am Wochenende im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Dabei kam ein 17-Jähriger ums Leben, mehrere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Am Samstagabend war nach Angaben der Polizei eine 18-jährige Autofahrerin bei Dannenberg von der Straße abgekommen. Dabei sei sie gegen einen Baum gefahren, hieß es. Insgesamt saßen fünf Personen zwischen 16 und 19 Jahren in dem Wagen. Der 17-jährige Mitfahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Die weiteren Insassen wurden demnach verletzt - zum Teil auch schwer.

Alkohol am Steuer? Zwei Personen verletzt

Bereits am Samstagnachmittag war es bei der Ortschaft Lübbow zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei missachtete ein 45-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines weiteren Fahrzeugs. Dabei wurden die beiden Insassen - 54 und 55 Jahre alt - schwer verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der 45-Jährige offenbar Alkohol getrunken hatte. Statt Einsicht zu zeigen, habe er Widerstand geleistet und Arbeitsmittel des Rettungsdienstes zerstört, berichtete die Polizei. Er habe zudem Beamte beleidigt. Zeugen hätten außerdem beobachtet, wie er nach dem Unfall Alkohol trank. Im Krankenhaus wurde ihm Blut entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Strafanzeige gestellt.

Vorfahrt missachtet: Sechs Verletzte in Bösel

Ein weiterer Unfall mit sechs verletzten Personen ereignete sich am Sonntagnachmittag bei Bösel. Zwei Autos kollidierten, als ein Autofahrer beim Linksabbiegen offenbar die Vorfahrt missachtete, wie die Feuerwehr mitteilte. Nicht alle Verletzten mussten demnach in Krankenhäuser gebracht werden, sondern konnten vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden.

