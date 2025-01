Schulklos zu dreckig: Direktorin schickt Kinder nach Hause Stand: 31.01.2025 13:25 Uhr Für Schülerinnen und Schüler der Erich-Kästner-Realschule in Tostedt endete ein Schultag in der vergangenen Woche vorzeitig: Weil die Schulklos zu verschmutzt waren, schickte die Direktorin alle nach Hause.

Die Toiletten seien so verdreckt gewesen, dass sie eine Gesundheitsgefährdung befürchtete, sagte Margit Müller, Schulleiterin der Erich-Kästner-Realschule im Landkreis Harburg, dem "Kreiszeitung Wochenblatt". Ihr zufolge war am Abend zuvor offenbar das Reinigungsteam ausgefallen - nicht zum ersten Mal, wie die Schulleiterin sagte. Schlussendlich konnten nur die Beteiligten eines Sportfests in der Turnhalle bleiben, die restliche Schülerschaft musste nach Hause. Nach einer gründlichen Reinigung im Laufe des Dienstags lief der Schulbetrieb am Mittwoch wieder normal.

Reinigungsteam ausgefallen

Mittlerweile hat sich der Landkreis, der die Reinigung der Schultoiletten organisiert, erklärt: Zuständig ist demnach eine externe Reinigungsfirma. Beide Mitglieder des Reinigungsteams seien jedoch am Montag erkrankt gewesen, Ersatz habe es nicht gegeben. "Selbst wenn diese 30 Jahre alten Toiletten gereinigt sind, riechen sie immer noch wie 30 Jahre alte öffentliche Toiletten," sagte außerdem ein Sprecher gegenüber dem Wochenblatt.

Kreiselternrat sorgt sich um Lernerfolg

Der Kreiselternrat fordert Besserung: Es sei ein unhaltbarer Zustand, wenn Schultoiletten so verdreckt und verwahrlost seien, sagte Carsten Grau. Schlussendlich leide die Akzeptanz der Institution Schule. Auch zeigten Befragungen, dass Schülerinnen und Schüler auf Essen und Trinken verzichten, um nicht auf dreckige Toiletten gehen zu müssen. Darunter leide die Konzentrationsfähig, betonte Grau.

Andere Schulklos gewinnen Preise

Die Schulen müssten Verantwortung übernehmen und umgehend Abhilfe schaffen, findet Grau - und nennt Beispiele: Am Gymnasium in Winsen (Luhe) hätten Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit einer Künstlerin die Schultoiletten umgestaltet. Nun zieren bunte Mosaike die Sanitäreinrichtungen, eine Arbeitsgruppe hält sie freiwillig in Schuss. Prompt gewannen die renovierten Schulklos einen Preis der "German Toilet Association".

Weitere Informationen Gymnasium Winsen gewinnt Preis für renovierte Schultoiletten Die Auszeichnung gab es beim 1. Schultoilettengipfel in Berlin. Die Lüneburger Künstlerin Swantje Crone hat geholfen. (19.06.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 30.01.2025 | 15:00 Uhr