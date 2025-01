Stand: 16.01.2017 10:59 Uhr Schüsse in Visselhövede: Täter weiter flüchtig

Die Täter, die einen 46-Jährigen in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) von einem Motorrad aus angeschossen haben, sind weiterhin auf der Flucht. Das Opfer erlag am Freitag seinen schweren Verletzungen. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden keine Angaben zu dem Fall machen. Unklar bleibt also zunächst, ob es eine heiße zu Spur zu den Tätern gibt, was die Ermittlungen rund um den Kauf des bei der Tat benutzten Motorrads ergeben haben und ob es inzwischen Hinweise auf ein Motiv für die Tat gibt. Ebenfalls nicht kommentieren wollte der Sprecher Medienberichte, wonach es sich bei dem Angriff um einen Racheakt handelte.

Opfer konnte keine Aussage mehr machen

Der Angriff auf den 46-Jährigen hatte sich am Montag in der vergangenen Woche vor einer Grundschule in Visselhövede ereignet. Der Mann war zu Fuß unterwegs, als zwei Männer von einem Motorrad aus das Feuer eröffneten. Anschließend flüchteten sie. Am Tatort fanden die Ermittler später zwölf Patronenhülsen. Das wenige Tage vor der Tat in Hannover von einer Privatperson gekaufte Motorrad ließen die Täter in Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) zurück. Vier Tage nach der Tat starb der 46-Jährige an seinen schweren Hirnverletzungen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Das Bewusstsein hätte er bis dahin nicht wiedererlangt, dementsprechend habe er auch keine Aussage machen können.

