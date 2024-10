Stand: 21.10.2024 12:28 Uhr Schüsse in Bergen? Wohnung evakuiert, Spezialkräfte alarmiert

Eine Frau hat am Freitagabend Schüsse in einer Wohnung in Bergen (Landkreis Celle) gehört und die Polizei gerufen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Frau zu Besuch in einem Mehrparteienhaus. Beamte versuchten den Angaben zufolge vor Ort zunächst über das Telefon und mit einem Lautsprecher Kontakt zum mutmaßlichen Schützen herzustellen. Als der Mann auch auf die Ansprache durch eine Angehörige nicht reagierte, evakuierten die Beamten eine gegenüberliegende Wohnung und alarmierten Spezialkräfte. Laut der Polizei drangen diese dann gewaltsam in die Wohnung des Mannes ein und fanden den betrunkenen Mann schlafend auf dem Sofa liegend. Bei der Durchsuchung der Wohnung haben die Spezialkräfte außerdem eine Schreckschusswaffe inklusive Munition gefunden. Gegen den Mann wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Außerdem soll er die Einsatzkräfte mehrfach beleidigt und bespuckt haben, auch hierzu wurden Strafverfahren eingeleitet.

