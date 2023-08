Stand: 13.08.2023 15:33 Uhr Scheunenbrand verursacht Schaden von mehr als 200.000 Euro

Bei einem Brand einer Scheune in Drögennindorf (Landkreis Lüneburg) ist Schätzungen zufolge ein Schaden von deutlich mehr als 200.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist das Feuer am Samstagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Verletzt wurde demnach niemand. Noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten sich die Flammen laut Polizei ausgebreitet, die Scheune brannte anschließend samt mehrerer Anbauten fast völlig nieder. Mindestens fünf Autos, die sich in oder an der Scheune befanden, seien zerstört worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern nach Polizeiangaben an.

