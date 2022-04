Stand: 22.04.2022 10:44 Uhr Russischer Kreml-Kritiker wird Gast-Professor an Leuphana

Der bekannte russische Autor Wiktor Jerofejew wird eine Gast-Professur für Literatur an der Leuphana-Universität in Lüneburg antreten. Am Donnerstagabend hielt der Kreml-Kritiker bereits einen ersten Vortrag im Audimax der Universität - 300 Menschen hörten zu. In mehreren Büchern hatte sich der Sohn eines Diplomaten kritisch gegenüber Putin und seinem Handeln geäußert. Jerofejew war vor drei Wochen aus Russland geflohen, da er sich - nach eigener Aussage - in seiner Heimat nicht mehr sicher fühle. In Lüneburg wolle man Jerofejew eine intellektuelle Heimat bieten, so der Präsident der Leuphana, Sascha Spoun. Geplant sind unter anderem weitere Vorträge.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.04.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochschule