Stand: 08.12.2024 14:32 Uhr Rotenburg: Polizei stoppt Auto mit 14-Jährigem am Steuer

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag in Rotenburg (Wümme) ein Auto angehalten. Hinterm Steuer saß ein 14-Jähriger. Der Jugendliche aus der Samtgemeinde Bothel war laut Polizei zudem mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug unterwegs. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, so die Beamten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min