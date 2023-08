Stand: 14.08.2023 11:46 Uhr Rotenburg: Mann verletzt mutmaßliche Einbrecher mit Axt

In Rotenburg (Wümme) hat ein Mann zwei mutmaßliche Einbrecher mit einer Axt leicht verletzt. Laut Polizei hatte der 24-Jährige eine Frau und zwei Männer beim Einbruch in seine Wohnung überrascht. Das Trio floh mit einem Rucksack voller Beute. Der 24-Jährige nahm per Fahrrad die Verfolgung auf. Laut Polizei hatte er eine Axt dabei, mit deren stumpfen Ende er die 19 Jahre alte Frau und einen 17-Jährigen leicht am Kopf verletzte. Beide wurden ambulant versorgt. Den Mann selbst fand die Polizei später mit Stichwunden in einer Nebenstraße - er kam ins Krankenhaus. Gegen alle vier Beteiligte ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Unklar ist unter anderem noch, warum die Situation derart eskalierte, wieso auch der 24-Jährige verletzt wurde und was gestohlen wurde. Zudem prüft die Polizei, ob es möglicherweise Verbindung zwischen dem 24-Jährigen und den drei Verdächtigen gibt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.08.2023 | 12:00 Uhr