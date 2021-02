Stand: 10.02.2021 12:31 Uhr Rotenburg: Lastwagen massiv mit Hühnerdreck überladen

Eine Spedition hat nach Angaben der Polizei Rotenburg mehrere Hundert überladene Lastwagen mit Hühnerdreck in norddeutsche Biogasanlagen geschickt. Manche Fahrzeuge hätten statt der zulässigen 40 Tonnen rund 55 Tonnen Hühnerdreck befördert, teilte ein Sprecher mit. Die überladenen Sattelzüge der Firma waren bei Straßenkontrollen aufgefallen. Mit Durchsuchungsbeschlüssen verschaffte sich die Polizei dann in den Biogasanlagen einen systematischen Überblick über die Lieferungen. Dabei kam heraus, dass die Spedition von April bis Dezember 2020 mehr als 570 Fuhren angeliefert hat. Etwa 480 Mal lag die transportierte Menge über dem zulässigen Gewicht, so der Sprecher. Die Spedition verbuchte durch die Verstöße zusätzliche Einnahmen von mehr als 200.000 Euro. Die Ermittler regten eine gerichtliche Vermögensabschöpfung an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.02.2021 | 13:30 Uhr