Stand: 01.07.2023 10:20 Uhr Rotenburg: Feuer zerstört Dachstuhl von Mehrfamilienhaus

In der Nacht zu Samstag ist in Rotenburg (Wümme) ein Feuer im Dach eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen der Dachstuhl und die darunterliegende Wohnung bereits in Vollbrand. Zunächst war eine Person in der Wohnung vermutet worden. Der Verdacht habe sich aber glücklicherweise nicht bestätigt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt laut Polizei nach ersten Schätzungen bei 100.000 Euro. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

