Stand: 16.08.2024 13:06 Uhr Rinder von Weide gestohlen: Kälber jetzt ohne Mutter

In Scharnebeck (Landkreis Lüneburg) haben Unbekannte vier Angus-Rinder von einer Weide am Elbeseitenkanal gestohlen. Die Tiere gehören zu einem Familienbetrieb mit etwas mehr als 40 Tieren. Ein Zuchtbulle, zwei Kühe und ein Kalb sind nach Angaben der Besitzer in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch von der Weide verschwunden. Eine der gestohlenen Kühe habe ein Kalb, das jetzt allein am Hof sei, berichten die Eigentümer. Und das von der Weide verschwundene Kalb sei ohne seine Mutter gestohlen worden. Für die Eigentümerfamilie bedeutet der Diebstahl nach eigenen Angaben einen finanziellen Verlust im hohen vierstelligen Bereich. Sie hat Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt - und setzt dabei unter anderem auf Zeugen: Aufgrund der Größe der Tiere müssten die Diebe mit einem Lkw oder einem Fahrzeug mit Anhänger gekommen sein, hieß es. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck unter der Telefonnummer (04136) 900 590 entgegen. Die Eigentümer hoffen zudem, über einen Social-Media-Aufruf Hinweise zum Verbleib ihrer Tiere zu bekommen.

VIDEO: Scharnebeck: Unbekannte stehlen vier Rinder (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 15.08.2024 | 19:30 Uhr