Richtfest gefeiert: Nächste Etappe für den "Kant-Bau" in Lüneburg

Nächste Etappe beim der Umsetzung der ersten und einzigen Dauerausstellung über den Königsberger Philosophen Immanuel Kant in Deutschland. In Lüneburg wurde am Freitag das Richtfest für den sogenannten "Kant-Bau", einem Erweiterungsbau des Ostpreußischen Landesmuseums, gefeiert. Zwei Etagen sollen nach der Fertigstellung der Philosophie Kants gewidmet werden. Im Erdgeschoss ist ein "Kant-Forum" für Veranstaltungen und Begegnungen geplant. Die Baukosten sollen rund acht Millionen Euro betragen, bezugsfertig soll der "Kant-Bau" im Dezember sein.

