Stand: 15.04.2024 13:56 Uhr Reiterin von Schulbus angefahren: Schaute Fahrer aufs Handy?

Nachdem im Landkreis Uelzen eine 15-jährige Reiterin von einem Schulbus erfasst und schwer verletzt wurde, ermittelt die Polizei gegen den Busfahrer. Die Polizei hat das Handy des 58-Jährigen sichergestellt und werte es nun aus, sagte ein Sprecher dem NDR Niedersachsen. Dass der Bus ungebremst auf die Jugendliche aufgefahren war, spreche dafür, dass der Fahrer abgelenkt war. Außerdem gebe es entsprechende Aussagen von Zeugen. Zuvor hatte die "Allgemeine Zeitung" in Uelzen berichtet. Geprüft wird laut Polizei aber auch, ob ein technischer Defekt oder gesundheitliche Probleme zu dem Unfall hätten führen können. Die 15-Jährige war mit dem Pferd am Donnerstag auf der Kreisstraße 3 zwischen Masendorf und Oetzen unterwegs, als der von hinten kommende Bus beide erfasste. Die 15-Jährige kam in ein Krankenhaus, das Pferd verendete vor Ort. In dem Bus saßen den Angaben zufolge überwiegend Minderjährige. Eine Person wurde leicht verletzt, weitere erlitten einen Schock.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.04.2024 | 13:30 Uhr