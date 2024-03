Stand: 11.03.2024 21:22 Uhr Reihe kleiner Brände in Bomlitz: Tatverdächtiger ermittelt

Die Polizei hat eine Reihe kleinerer Brände im Walsroder Stadtteil Bomlitz (Landkreis Heidekreis) aufgeklärt. Zwischen Ende Februar und Anfang März brannten etwa ein Fahrradschuppen, eine Altpapiertonne und mehrere Mülleimer. Ein Mann sei schnell in den Fokus der Ermittlungen geraten, teilte die Polizei am Montag mit. In einer Vernehmung räumte der 21-Jährige demnach die Taten ein. Der Mann könnte auch für weitere Brände in den umliegenden Orten verantwortlich sein. Mögliche Zusammenhänge würden derzeit untersucht, sagte ein Sprecher der Polizei. Zu dem Motiv des Verdächtigen und zu weiteren Details des Falls äußerten sich die Beamten in Walsrode nicht - aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es heißt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.03.2024 | 15:00 Uhr