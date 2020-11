Stand: 10.11.2020 09:11 Uhr Region Lüneburg: Schulen bereiten sich auf "Szenario B" vor

Angesichts steigender Corona-Zahlen bereiten sich Schulen und Landkreise in der Region Lüneburg auf den möglichen Start in das "Szenario B" vor. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Dabei werden Klassen geteilt und die Schüler an unterschiedlichen Tagen in der Woche unterrichtet. Lehrer haben die Listen, welche Schüler wann zur Schule kommen sollen, zum Teil schon verschickt: Zum Beispiel an der Grundschule Häcklingen, der St. Ursula Schule oder der IGS Embsen. Ob und wann dieses Szenario greift, lasse sich allerdings nur schwer voraussagen, sagte Katrin Holzmann, Sprecherin des Landkreises Lüneburg. Dazu müsste an der betreffenden Schule bereits Quarantäne angeordnet sein. Zusätzlich müsste der Inzidenzwert im Landkreis bei mehr als 100 liegen. Im Heidekreis geht man davon aus, dass der Inzidenzwert weiter steigt. Auch im Landkreis Lüchow-Dannenberg wird das "Szenario B" vorbereitet, heißt es.

