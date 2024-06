Regen oder Sonne? So wird das Wetter beim Hurricane Festival Stand: 20.06.2024 15:02 Uhr Freitag beginnt das Hurricane Festival 2024 in Scheeßel. Zehntausende Besucherinnen und Besucher sind bereits auf der Anreise zum Eichenring. Dafür sollten sie Geduld mitbringen - und Gummistiefel.

Im Matsch wird das Konzert-Wochenende - anderes als in vielen früheren Jahren - wohl nicht versinken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die Nacht zu Freitag Wolken und eventuell Regen voraus - bei Temperaturen um 16 Grad. Zum offiziellen Festivalbeginn am Freitag könnte es nass werden: Die Meteorologen rechnen ab dem Nachmittag mit bewölktem Himmel und bis in die Nacht mit Schauern bei Höchsttemperaturen um 21 Grad. Am Samstag und Sonntag wird es demnach meist bewölkt bei bis zu 22 Grad, voraussichtlich bleibt es aber trocken.

Hurricane 2024: So können Festival-Besucher anreisen

Hauptanreisetage zum Hurricane sind traditionell Donnerstag und Freitag. Die Veranstalter geben Tipps, wie sich der Weg mit Zehntausenden anderen am besten bewältigen lässt:

der Bahnhof von Scheeßel ist etwa 15 Minuten zu Fuß vom Festivalgelände entfernt. Die günstigste Möglichkeit mit der Bahn ist demnach das 49-Euro-Ticket oder das Niedersachsen-Ticket. An den An- und Abreisetagen bieten die Metronom-Linien RE4 und die RB41 zusätzliche Halte in Scheeßel

zudem fahren erstmals Shuttlebusse aus mehreren Städten zum Eichenring. Informationen gibt es auf der Website des Anbieters. Demnach sind die Hinfahrten ausgebucht, jedoch noch einige Rückfahrten buchbar.

mit Auto oder Wohnmobil sollten Besucher Zeit einplanen und die Verkehrslage im Blick behalten. Der Veranstalter empfiehlt: "Bitte folgt der Beschilderung und nicht eurem Navi! Wir haben bereits die optimalen Anreisewege ausgetüftelt."

