Stand: 19.09.2022 21:49 Uhr Razzia in Lüneburg: Drogen im Wert von 100.000 Euro gefunden

Die Polizei hat bei einer Razzia in Lüneburg Drogen im Wert von mehr als 100.000 Euro sichergestellt. Dabei wurden in der Nacht zu Montag sechs Tatverdächtige aus dem Clan-Milieu festgenommen und sechs Wohnungen durchsucht, wie die Polizei mitteilte. Drei der festgenommenen Personen seien später wieder freigelassen worden. Die drei anderen Beschuldigten im Alter von 26, 27 und 31 Jahren wurden am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Der 26-Jährige gilt als Hauptverdächtiger, er soll gemeinsam mit mehreren Komplizen Drogen verkauft haben.

