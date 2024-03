Stand: 15.03.2024 16:08 Uhr Razzia in Lüneburg: Diebesgut und Drogen sichergestellt

Am Freitagmorgen hat die Polizei eine Wohnung und eine Spielhalle in Lüneburg durchsucht. Die Ermittlungen richteten sich der Polizei zufolge dabei gegen einen 30-Jährigen, der im Verdacht steht, mit Drogen und Diebesgut zu handeln. Die Ermittler konnten den Verdächtigen in der Spielhalle stellen und fanden bei ihm kleinere Mengen an Drogen. In der Wohnung fanden die Fahnder neben geringen Mengen Marihuana, Haschisch, Ecstasy und Tilidin verschiedenes Diebesgut. In der Spielhalle wurden zudem unter anderem zwei E-Scooter sowie Markenkleidung, technische Geräte und Schmuck sichergestellt werden. Der Wert des Diebesguts beträgt laut Polizei 5.000 Euro. Gegen den 30-Jährigen und weitere Verdächtige wurden Strafverfahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln sowie des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Es ist bereits die zweite Aktion der Polizei innerhalb kurzer Zeit im Rahmen der Schwerpunktkontrollen zur Drogen- und Straßenkriminalität.

